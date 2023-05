Le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, dopo la sconfitta dei rossoneri contro lo Spezia

Stefano Pioli ha parlato a DAZN dopo la sconfitta del Milan contro lo Spezia. Di seguito le sue parole.

COSA E’ MANCATO – «Mancata continuità durante la gara, dovevamo fare una partita con più ritmo, velocità. È stata una partita equilibrata, dopo il gol ci siamo disuniti. È una prestazione non per le nostre possibilità».

DA DOVE RIPARTE IL MILAN – «Giochiamo una partita nella quale possiamo entrare nella storia. L’andata non ci dà vantaggi, ma dobbiamo credere di poter battere l’Inter se giochiamo il nostro calcio. Nelle ultime due prestazioni non siamo stati al nostro livello».

STRASCICHI DALL’EURODERBY – «È normale che la Champions ce l’abbiamo in testa, ed è normale che siamo rimasti delusi dalla partita d’andata. Questa sconfitta ci complica il nostro futuro in campionato, quindi vuol dire che martedì dovremo fare una grande partita. Con tutte le difficoltà del mondo nel rimontare due gol, dobbiamo credere di poter battere l’Inter. Battere l’Inter significa rimettere in discussione risultato e passaggio del turno».

CONFRONTO COI TIFOSI – «Ci hanno spronato e stimolato per dare il massimo, è una grossa sfida e un grosso obiettivo».

