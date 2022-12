Il Milan starebbe pensando a Cristiano Ronaldo in caso di mancato accordo per il rinnovo con il connazionale Rafel Leao

Secondo quanto riportato da El Nacional, il Milan potrebbe prendere in considerazione la possibilità di ingaggiare Cristiano Ronaldo a parametro zero. Il club rossonero non è infatti ancora sicuro di riuscire a trovare un accordo con Rafael Leao per il rinnovo di contratto.

L’operazione sarebbe orchestrata dal potentissimo Jorge Mendes, agente di entrambi i calciatori portoghesi. Il Milan dovrebbe inoltre accontentare le richieste economiche di CR7.

