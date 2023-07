Milan Primavera, come cambia il futuro di Simic: tutte le novità sul classe 2005 schierato titolare con il Real Madrid

Simic ha stupito tutti nell’amichevole giocata questa notte contro il Real Madrid: schierato al fianco di Fikayo Tomori, il 2005 si è messo in mostra con una grande prestazione.

Simic ha fatto così bene contro un avversario temibile come Joselu che, come scritto da Daniele Longo su Twitter, avrebbe convinto il Milan a non mandarlo in prestito. Il giocatore potrà essere utile anche a Pioli durante la stagione.

