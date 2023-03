Il Milan si prepara ad affrontare la squalifica di Leao: Rebic e alternative tattiche sono pronte ad essere messe in campo.

Inoltre, Pioli potrebbe valutare anche l’opzione di cambiare sistema di gioco e passare ad un 4-2-3-1, in cui Rebic potrebbe giocare come esterno sinistro mentre Ibrahimovic sarebbe il centravanti. In questo caso, Kessie e Bennacer potrebbero essere schierati come centrocampisti centrali mentre Diaz e Saelemaekers potrebbero occupare i ruoli di trequartista e esterno destro, rispettivamente. Questo sistema di gioco potrebbe dare al Milan maggiore equilibrio difensivo e maggiore profondità in attacco, garantendo al contempo una maggiore copertura sulla fascia sinistra, dove Rebic non è un difensore naturale.

In ogni caso, Pioli ha a disposizione diverse opzioni e il Milan si farà trovare pronto per affrontare la trasferta di Firenze senza Leao, cercando di mantenere il passo nella lotta per la qualificazione in Champions League.

