Milan Roma, coperta corta in difesa per i giallorossi: le condizioni di Llorente in vista del match di campionato

È emergenza in difesa per la Roma in vista del prossimo match di campionato contro il Milan.

Mourinho, che non sarà sulla panchina giallorossa a San Siro perchè espulso contro l’Atalanta, perde anche Llorente a causa di un fastidio all’adduttore destro. Come riportato da SkySport contro i rossoneri ci saranno solamente Mancini e il nuovo Huijsen in difesa mentre lo spagnolo è in dubbio.

The post Milan Roma, coperta corta in difesa per Mourinho: le condizioni di Llorente appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG