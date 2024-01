Inter Verona: la procura FIGC apre un procedimento dopo le polemiche di Sogliano nel post-partita

La procura della FIGC ha aperto un procedimento nei confronti di Sean Sogliano, direttore sportivo dell’Hellas Verona. Il dirigente degli scaligeri aveva parlato nel post partita dopo la sconfitta contro l’Inter, attaccando la direzione di gara e il VAR, rei per conto suo di aver convalidato il gol di Frattesi nonostante la gomitata di Bastoni su Duda che ha portato i 3 punti ai nerazzurri, mantenendo la distanza di 9 punti dal Milan.

Le parole del dirigente non sono piaciute alla procura, che le ha considerate lesive nei confronti dell’addetto al Var Nasca e, per questo motivo, ha deciso di convocarlo per che accertare il senso delle sue dichiarazioni sull’operato del Var. Di seguito le sue parole.

«Io non voglio essere antipatico o scontroso: capisco che in questo momento qui sia più bello parlare dell’Inter che vince lo scudetto e non del povero Verona che ha subito un torto. E’ inutile scandalizzarsi, io sono veramente deluso da questo sistema, da due professionisti che rispetto ma è impossibile che non abbiano avuto la lucidità e la chiarezza di chiamare l’arbitro. Probabilmente qualcuno più in alto del VAR avrà deciso che doveva andare così».

