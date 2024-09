L’incredibile falla difensiva rossonera ha origine dal binario difensivo di destra. In ognuna delle sei occasioni i centrali si sono trovati tagliati fuori.

Nel calcio di oggi, dove le strategie e le analisi tecniche vengono dissezionate con la precisione di un bisturi, emergere con un difetto tanto palese quanto ripetitivo può diventare un tallone d’Achille per qualsiasi squadra, ancor più se parliamo di club dell’élite come il Milan. La formazione guidata da Fonseca si trova ad affrontare un problema difensivo che non solo ha inciso sulle prime uscite di campionato, ma ha anche sollevato le antenne degli avversari, pronti a sfruttare questa vulnerabilità.

Un difetto ricorrente

I rossoneri, tra i favoriti per la lotta al tricolore, hanno subito sei reti nelle prime tre partite di campionato, una media di due gol a partita che sembra pesare come un macigno sulle ambizioni del club. Ciò che rende la situazione ancora più preoccupante è la modalità quasi fotocopia con cui questi gol vengono incassati: cross proveniente dalla sinistra e stoccata vincente dell’avversario, quasi sempre posizionato sul secondo palo, libero da marcature. Quest’analisi, che copre le sfide contro Torino, Parma e Lazio, rivela un allarmante schema ricorrente che non può essere ignorato.

Strahinja Pavlovic e Christian Pulisic

Analisi tattica del problema

Indagando più a fondo, l’area sotto accusa risulta essere quella destra della difesa rossonera, con differenti giocatori coinvolti nelle varie partite, da Calabria e Bennacer a Emerson Royal e Fofana. Tuttavia, non mancano le responsabilità sul lato opposto, quello di Theo Hernandez, giocatore noto per le sue escursioni offensive ma che, in questi frangenti, appare coinvolto nelle carenze difensive del Milan. La tendenza a chiudere tardivamente, l’assenza di aiuti effettivi e le posizioni non ottimali sono alcune delle lacune evidenziate, in un contesto in cui il calcio moderno predilige una difesa corale e un impegno condiviso anche degli attaccanti nel recupero palla.

Il commento di Fonseca e le prospettive future

Dopo la partita contro il Parma, Fonseca non ha nascosto il suo disappunto per le modalità con cui la squadra ha difeso, evidenziando l’impossibilità di puntare alla vittoria con simili prestazioni difensive. La consapevolezza del problema c’è, così come la necessità di intervenire per correggere queste disattenzioni, se il Milan aspira realmente a competere per il titolo. La sfida per Fonseca e il suo staff tecnico sarà quella di rafforzare la coesione difensiva, lavorare sulla concentrazione e sul posizionamento dei giocatori per evitare che questo schema diventi un’insidia costante nel corso del campionato.

Mentre si cerca di trovare una soluzione, i tifosi rossoneri non possono fare a meno di sperare che il problema venga risolto al più presto, cosicché la squadra possa rivolgere la sua attenzione pienamente alla lotta per il tricolore, senza che questo bug difensivo ne comprometta il cammino.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG