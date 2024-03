Milan-Slavia Praga è il match di Europa league andato in scena questa sera, fischi a San Siro per i rossoneri, ecco il motivo

Vince, ma non convince – a pieno – la squadra di Stefano Pioli. Milan-Slavia Praga è stata l’ultima partita di Europa League ad essere andata in scena (questa sera in quel di San Siro). Un incontro che non ha visto confezionare una prestazione proprio eccellente da parte della compagine rossonera, ma che è bastata a Giroud e i suoi per fissare il risultato sul 4-2.

A proposito delle difficoltà incontrate dal Diavolo contro quest’avversario, sono da sottolineare i fischi che alcuni tifosi all’impianto sportivo avrebbero riservato ai propri beniamini. Dopo il gol ospite valido de facto per il momentaneo 3-2 lombardo, i ragazzi di Pioli sono andati in contro ad un evidente calo di prestazione. Un atteggiamento poco gradito ai tifosi rivali dell’Inter è che è valso più di qualche lamentela dagli spalti del Giuseppe Meazza. Da sottolineare come i fischi si siano trasformati in timi applausi dopo il triplice fischio.

L’articolo Milan-Slavia Praga, rossoneri fischiati a San Siro: cos’è successo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG