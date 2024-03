Bologna Inter: la pazza tentazione di formazione di Inzaghi per il match del Dall’Ara contro la squadra di Thiago Motta

Come rivelato stamani dal Corriere dello Sport Simone Inzaghi starebbe seriamente pensando di far giocare Arnautovic titolare al fianco di Thuram in Bologna-Inter, così da preservare anche Lautaro in ottica Atletico Madrid.

E chissà che proprio la prospettiva di affrontare il Bologna, ovvero il suo passato, non lo stia caricando in maniera particolare. L’austriaco è stato bene in rossoblù. Ma quando è arrivata la proposta dell’Inter non ha saputo resistere. C’è da dire che gli emiliani se la stanno cavando alla grande anche senza di lui. Così Arnautovic avrebbe comunque una gran voglia di farsi rimpiangere.

L’articolo Bologna-Inter: la pazza tentazione di formazione di Inzaghi proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG