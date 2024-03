Retroscena Lautaro: non gradirebbe il riposo col Bologna. Ci sarebbero due motivi alla base del suo stato d’animo

Secondo il Corriere dello Sport Lautaro Martinez non gradirebbe particolarmente di essere relegato in panchina col Bologna nonostante l’imminente impegno di Champions. Tanto più che, in campionato, ci sarebbe quel record da inseguire, vale a dire il bottino di 36 reti messo insieme prima da Higuain e poi da Immobile, il top per i tornei a 20 squadre.

Peralto l’argentino spugne per cominciare dall’inizio anche domani pomeriggio perché, nella sua testa, esiste ancora il ricordo del rigore sbagliato in quel match di Coppa Italia dello scorso 20 dicembre, che probabilmente è costato l’eliminazione dell’Inter.

L’articolo Retroscena Lautaro: non gradirebbe il riposo col Bologna. Ci sono due motivi proviene da Inter News 24.

