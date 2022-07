Non c’è ancora intesa per il trequartista belga ma resta l’ottimismo per una trattativa che va per le lunghe.

Il Milan negli ultimi giorni ha effettuato un rilancio per Charles De Ketelaere: il trequartista è il primo obiettivo della campagna acquisti dei rossoneri, quello per cui è previsto il più grosso investimento, ma i tempi della trattativa si stanno dilatando troppo.

Maldini e Massara partendo la settimana scorsa da 32 milioni di euro si sono spinti fino a 31 milioni più 4 di bonus in questi ultimi giorni; lo riporta Hln.be. Per il Bruges, che nel frattempo non lo impiega nelle gare ufficiali, ancora non basta: la cifra finale potrebbe bastare ma ci vuole più parte fissa e meno bonus. Il Milan ha già l’accordo contrattuale col giocatore.

