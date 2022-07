I bianconeri probabilmente saranno costretti a cambiare obiettivo on attacco perché l’attaccante ormai sembra orientato a restare a Madrid.

La Juventus si starebbe arrendendo al fatto che non ci sarà un terzo ritorno a Torino di Alvaro Morata: secondo Cadena Ser lo spagnolo si sta ambientando molto meglio del passato soprattutto in spogliatoio all’Atletico Madrid.

Diego Simeone

Il legame con il capitano Koke e con l’allenatore Diego Simeone sarebbe molto positivo: i Colchoneros tra l’altro hanno già detto addio a Luis Suarez e quindi non possono privarsi a cuor leggero di un altro attaccante. La piazza inoltre ha reagito male alle voci clamorose di un possibile acquisto di Cristiano Ronaldo che quindi non si farà. Per questo motivo l’Atletico non ha fatto sconti sul prezzo alla Juventus, i bianconeri ora potrebbero sondare Roberto Firmino del Liverpool.

