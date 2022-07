Il club azzurro stasera o al massimo entro i prossimi giorni dovrebbe scegliere il portiere da affiancare a Meret.

Il Napoli ha al momento solamente Alex Meret come portiere dopo la partenza di David Ospina che ha preferito non rinnovare il contratto. Non si conoscono le intenzioni della società sulle caratteristiche che debba avere il prossimo estremo difensore: se debba cioè fare solamente il secondo oppure alternarsi con l’ex Spal e Udinese.



Dai nomi che sono fuoriusciti ultimamente sembra la seconda ipotesi la più probabile: si parla di Navas del Paris Saint Germain, Neto del Barcellona e Kepa del Chelsea. Si tratta di portieri con ingaggio alto; il quotidiano spagnolo Sport però ritiene che Neto voglia cambiare squadra e che possa accettare il corteggiamento del club azzurro. Il Barcellona lo liberebbe gratis a patto che lui accetti di perdere lo stipendio dell’anno prossimo.

