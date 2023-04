Il Milan continua la sua preparazione all’attesissimo match di Champions League contro il Napoli a San Siro

Manca sempre meno all’attesissimo derby italiano tra Milan e Napoli in Champions League. Stefano Pioli studia la miglior formazione da presentare a San Siro per l’andata dei quarti di finale. Come riporta la Gazzetta dello Sport, tuti fa intendere verso una riconferma dell’11 sceso in campo una settimana fa al Maradona e che ha vinto per 0-4.

Una squadra equilibrata, che sa come indossare il 4-2-3-1 dello Scudetto. Fondamentali i due triangoli. Il primo a centrocampo con Bennacer, Tonali e Krunic. In campionato era toccato all’algerino soffocare le trame di Lobotka, mercoledì probabile che il compito ricada su uno degli altri due. Il secondo è quello del gol. Brahim Diaz e Leao agiranno sui fianchi della retroguardia partenopea dove hanno già dimostrato di sapere far male. A Giroud invece il mandato di finalizzare. Insieme i tre hanno messo a segno 5 gol in 6 partite con il Napoli. La via per la gloria passerà da loro.

