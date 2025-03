Milan su Ferran Torres: il colpo dal Barcellona potrebbe coinvolgere Joao Felix

Il Milan punta Ferran Torres per rinforzare l’attacco, ma l’operazione con il Barcellona potrebbe coinvolgere anche Joao Felix.

Il Milan studia una strategia per un colpo importante in casa Barcellona

Il mercato estivo si avvicina e il Milan si muove per rafforzare il reparto offensivo, anche a costo di perdere pedine importanti. Tra i nomi più caldi spicca Ferran Torres, esterno d’attacco in forza al Barcellona, che sembra rientrare perfettamente nei piani rossoneri per la prossima stagione. La dirigenza, con a capo il nuovo tecnico Sergio Conceição, vuole portare a Milano giocatori di qualità e d’esperienza internazionale per rilanciare il progetto tecnico dopo un’annata altalenante. Ma la trattativa con i catalani nasconde un intreccio inaspettato che coinvolge anche Joao Felix.

Ferran Torres e Joao Felix, intreccio tra Milan e Barcellona

Fallito l’assalto a Ferran Torres, il Milan ha rapidamente individuato in Joao Felix l’alternativa ideale. Il talento portoghese, in cerca di rilancio dopo esperienze altalenanti con Atletico Madrid e Chelsea, rappresentava un’opportunità per i rossoneri. La dirigenza milanista ha quindi avviato le trattative con il Chelsea, riuscendo a ottenere il giocatore in prestito.

I rossoneri pronti a chiudere l’affare con il Barcellona

L’operazione non è semplice ma il Milan sembra determinato. Ferran Torres è considerato un profilo ideale per il sistema di gioco di Conceição: rapido, tecnico e capace di ricoprire più ruoli sulla trequarti. I contatti tra le parti proseguono e nelle prossime settimane potrebbero esserci sviluppi decisivi. Tuttavia, con la presenza di Joao Felix, il Milan ha dimostrato di voler puntare su giovani talenti di caratura internazionale per tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il prestito del portoghese potrebbe trasformarsi in un acquisto definitivo, qualora il giocatore confermasse le aspettative sul campo in questa ultima fase della stagione.

