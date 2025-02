Milan, Tammy Abraham risponde sul campo. La concorrenza ora è agguerrita

La doppietta dell’Inglese, ieri sera eletto MVP del match di Coppa Italia contro la Roma, è di quelle che pesano. La concorrenza con Gimenez può fare bene al Milan?

Il Milan supera la Roma e conquista un posto in semifinale di Coppa Italia, dove affronterà la vincente tra Lazio e Inter. Un successo meritato per i rossoneri, che hanno mostrato maggiore solidità e determinazione rispetto agli avversari. A trascinare la squadra di Sergio Conceicao ci ha pensato Tammy Abraham, autore di una prestazione di altissimo livello da assoluto protagonista e premiato anche dalle pagelle della Gazzetta dello Sport. L’attaccante inglese ha messo a segno una doppietta, tornando a segnare con continuità dopo un periodo difficile. La sua esultanza sotto la Curva Sud è stata accolta con entusiasmo dai tifosi del Milan, mentre al momento della sostituzione i supporter della Roma non gli hanno risparmiato fischi e contestazioni.

Abraham e Gimenez: sentimenti contrastanti

Il ritorno di Abraham da avversario ha acceso l’atmosfera dello stadio, con i tifosi giallorossi divisi tra chi ancora lo ricorda con affetto e chi, invece, non ha perdonato il suo addio. Dopo il primo gol, l’attaccante ha rivolto un sorriso polemico verso la tribuna, quasi a voler rispondere alle critiche ricevute nei mesi scorsi. Anche nel post partita la sua serenità è apparsa evidente, con dichiarazioni che hanno lasciato poco spazio ai fraintendimenti. Nel frattempo, a San Siro si è celebrato anche un altro protagonista: Santiago Gimenez, il nuovo idolo della tifoseria rossonera, accolto con grande entusiasmo al suo ingresso in campo. Un segnale chiaro di quanto il pubblico di San Siro abbia già adottato l’attaccante messicano come uno dei nuovi beniamini.

Le parole dell’Inglese

Nel post partita, Abraham ha voluto rispondere direttamente ai fischi ricevuti dai suoi ex tifosi, senza troppi giri di parole. “Mi aspettavo un’accoglienza diversa, ma il calcio funziona così. Oggi ero qui per vincere e lo abbiamo fatto. Se qualcuno ha dimenticato quanto ho dato per questa maglia, non è un mio problema” ha dichiarato l’inglese ai microfoni dei giornalisti. Parole che hanno alimentato ulteriormente le discussioni tra i tifosi romanisti, divisi tra chi ha apprezzato la sua franchezza e chi ha percepito le sue parole come una frecciata. Intanto, il Milan si gode il passaggio del turno e la crescita di un attacco che può contare su due punte di livello assoluto, in competizione e pronte a trascinare la squadra verso nuovi traguardi.

