Ranieri elogia il Milan e Sergio Conceicao ribadisce la sua ammirazione con un messaggio social

Il combattuto 3-1 di ieri sera del Milan sulla Roma è stato vissuto caldamente sulle panchine da Claudio Ranieri e Sergio Conceicao. A fine match bello scambio di complimenti tra i due tecnici.

Claudio Ranieri, al termine di Milan-Roma 3-1 in Coppa Italia, ha voluto sottolineare la qualità della squadra rossonera, anche grazie ai nuovi arrivati, che ha reso possibile ai rossoneri di imporsi con autorevolezza e conquistare l’accesso alle semifinali. Il tecnico giallorosso ha riconosciuto il valore degli avversari, sottolineando come la loro organizzazione e il talento abbiano fatto la differenza. “Complimenti al Milan, ha una qualità tremenda. Si muovono tutti” ha dichiarato, soffermandosi sulla fluidità del gioco rossonero. Nonostante l’impegno e un palo colpito in un momento chiave della gara, la Roma non è riuscita a rientrare nel match, subendo il colpo del definitivo 2-0 proprio quando sembrava poter riaprire la sfida.

Ranieri: rispetto e sportività

Il rispetto mostrato da Ranieri nei confronti del Milan non è passato inosservato. Un gesto che ha attirato l’attenzione di molti addetti ai lavori, abituati a dichiarazioni ben diverse nel post partita. L’allenatore della Roma ha sempre fatto della correttezza e della sportività un suo tratto distintivo, e ancora una volta ha dimostrato grande classe. Il suo commento sincero ha ricevuto l’apprezzamento di tifosi e colleghi, facendo rapidamente il giro dei media. In un contesto in cui spesso si cercano alibi o polemiche arbitrali, Ranieri ha preferito dare merito agli avversari, sottolineando l’ottima prova dei rossoneri senza cercare scuse per la sconfitta.

Conceicao esprime la sua stima

Tra coloro che hanno voluto rendere omaggio a Ranieri c’è stato anche Sergio Conceição. L’allenatore ex Porto, che ha avuto modo di incrociare Ranieri durante la sua carriera, ha voluto esprimere pubblicamente la sua stima. Rientrato a casa dopo un impegno con la sua squadra, ha condiviso una storia su Instagram con un messaggio diretto: “Grande signore… Grazie per tutto quello che fai per questo sport che tanto amiamo.” Un attestato di stima che dimostra come la figura di Ranieri sia rispettata ben oltre i confini italiani, simbolo di un calcio in cui il rispetto e l’eleganza valgono ancora qualcosa.

Leggi l’articolo completo Ranieri elogia il Milan e Sergio Conceicao ribadisce la sua ammirazione con un messaggio social, su Notizie Milan.