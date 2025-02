Incredibile retroscena di mercato. Per Joao Felix il Milan ha beffato una storica rivale

L’indiscrezione rivelata da calciomercato.com é davvero succosa. Alle strette, negli ultimi giorni di mercato, un’altra squadra italiana avrebbe fatto un tentativo per il portoghese.

Joao Felix ha già lasciato il segno con la maglia del Milan, dimostrando talento e personalità in campo. Il portoghese, spesso al centro di discussioni per il suo rendimento altalenante lungo la sua carriera, potrebbe aver trovato nei rossoneri un ambiente ideale per rilanciarsi. L’ottima prestazione contro la Roma in Coppa Italia, che lo ha fatto già adottare da un San Siro generoso con gli applausi, ha confermato la bontà dell’operazione di mercato, un colpo che potrebbe rivelarsi determinante per la seconda parte di stagione. Ciò che pochi sanno, però, è che il destino dell’ex Atletico Madrid avrebbe potuto essere ben diverso negli ultimi giorni di mercato.

Jorge Mendes contattato dall’Italia

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, un’altra squadra italiana aveva seriamente valutato la possibilità di ingaggiare Joao Felix durante gli ultimi giorni della sessione invernale. Il club in questoone aveva individuato nel fantasista portoghese e in Marco Asensio due profili in grado di aggiungere qualità al reparto offensivo. La società aveva avviato contatti con Jorge Mendes per sondare la fattibilità dell’operazione, valutando un prestito che potesse rientrare nei parametri economici del club. La dirigenza, però, doveva prima liberare spazio nella rosa, lavorando sulle uscite di ben due giocatori dagli ingaggi pesanti e non é stata per nulla secondaria, anzi, la preferenza del giocatore.

La beffa alla rivale

Il mancato trasferimento di Joaquin Correa e Marko Arnautovic ha bloccato qualsiasi possibilità di affondo per Joao Felix da parte dell’Inter, lasciando strada libera al Milan che, inoltre contava decisamente sulla preferenza del giocatore. I rossoneri, più rapidi e decisi nel concludere la trattativa, hanno approfittato della situazione per chiudere l’accordo con il Chelsea e portare il talento portoghese a San Siro. Dopo il suo gol e l’ottima prestazione contro la Roma, la scelta della dirigenza rossonera appare più che azzeccata. Un retroscena di mercato che rende ancora più gustoso il successo milanista, con l’Inter che ora si trova a rimpiangere un’occasione sfumata per un dettaglio non secondario.

