Milan, le motivazioni dei nuovi e i sorprendenti intrecci di calendario con l’Inter

Approdato alle semifinali di Coppa Italia, il Milan sembra iniziare da subito a godere della nuova linfa portata dagli ultimi arrivati. I tabelloni di coppa potrebbero inoltre portare ad affrontare l’Inter più volte.

Joao Felix e Santiago Gimenez hanno impiegato pochi minuti per lasciare il segno. Contro la Roma, il loro primo spezzone insieme ha regalato subito una giocata che ha infiammato San Siro: assist del messicano, tocco delicato del portoghese e pallone in rete. Un’intesa naturale, nata senza bisogno di rodaggio. La qualità non si discute, ma c’era curiosità nel vedere come avrebbero reagito alla pressione di uno stadio che sa essere travolgente. La risposta è stata chiara: niente timori, niente esitazioni. Entrambi hanno mostrato la personalità giusta, un dettaglio non scontato per chi si trova a esordire in un ambiente tanto esigente. Il Milan cercava giocatori capaci di fare la differenza fin da subito, e il primo segnale è stato incoraggiante. Certo, servono conferme, ma il debutto ha lasciato la sensazione di trovarsi di fronte a due talenti destinati a dare spettacolo.

Nuova linfa era necessaria

Le qualità di Gimenez e Joao Felix erano note, ma qualche dubbio sul portoghese restava. La sua stagione al Chelsea non è stata brillante, con poche occasioni per mettersi in mostra. C’era il rischio di trovarlo spaesato o poco incisivo, invece ha risposto con una prestazione che ha messo in chiaro le sue intenzioni: vuole essere protagonista. Se manterrà questa intensità, i tifosi rossoneri potrebbero avere trovato una coppia capace di far divertire e sognare. La questione ora riguarda il futuro, perché mentre Gimenez è un investimento a lungo termine, Joao Felix è arrivato in prestito. Servirà capire se il Milan vorrà trattare con il Chelsea per un acquisto definitivo. Nel frattempo, l’attacco rossonero sembra aver trovato nuova linfa, con alternative di qualità pronte a entrare in gioco.

Ancora derby all’orizzonte?

La serata di San Siro ha regalato anche un altro spunto interessante. Nel giorno del debutto di Gimenez, Tammy Abraham ha risposto con due gol, mostrando che la concorrenza può essere uno stimolo. L’inglese aveva segnato poco nelle ultime settimane, ma questa volta ha brillato, quasi a voler dimostrare di poter ancora dire la sua. La vittoria contro la Roma ha inoltre aperto uno scenario suggestivo: la possibilità di altri derby con l’Inter. Se i nerazzurri supereranno la Lazio in Coppa Italia e il Milan farà lo stesso con il Feyenoord in Champions, il calendario potrebbe regalare altre sfide incandescenti tra le due milanesi. La prospettiva di una stagione con sette stracittadine sembra meno improbabile di quanto si possa pensare.

