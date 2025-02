Milan, le parole di Moncada su Joao Felix lasciano aperta la porta al futuro

Il capo scout dei rossoneri, ai microfoni di Sport Mediaset, analizza la situazione del prestito del portoghese commentandola con parole chiare.

Joao Felix ha impiegato pochi minuti per conquistare San Siro. Entrato in campo al 58’ insieme a Santiago Gimenez, ha subito mostrato qualità e personalità, accendendo l’entusiasmo del pubblico. Il portoghese ha regalato giocate eleganti, ma soprattutto ha segnato un gol con un delicato tocco sotto su assist del messicano. Un gesto tecnico che ha scatenato la gioia dei tifosi che lo hanno già adottato e messo il Milan in una posizione di vantaggio più sicura contro una Roma combattiva. L’intesa immediata con Gimenez e la capacità di incidere sulla partita hanno dato un primo segnale incoraggiante. Conceicao, che ha spinto per il suo arrivo, lo considera un elemento chiave per il gioco offensivo della squadra.

Alla ricerca della continuità

L’ex Benfica e Atletico Madrid ha sempre avuto talento, ma gli è mancata la continuità necessaria per imporsi ai massimi livelli. Il Milan può rappresentare l’occasione per rilanciarsi, trovando finalmente stabilità. Conceicao, connazionale e profondo conoscitore del calcio portoghese, potrebbe aiutarlo a superare i limiti mostrati nelle precedenti esperienze. Il suo inserimento in squadra procede nel migliore dei modi, ma servirà costanza per confermare quanto di buono visto all’esordio. L’obiettivo è garantire al Milan un contributo decisivo in questa seconda parte di stagione, soprattutto in ottica Champions League. Il tecnico lo spronerà a mantenere alta la concentrazione, consapevole che solo con applicazione e sacrificio potrà convincere la dirigenza rossonera a investire su di lui.

Moncada sul futuro di Joao Felix

Il tema del futuro di Joao Felix è già oggetto di discussione tra i tifosi. Attualmente il fantasista è in prestito secco oneroso dal Chelsea, senza un’opzione di riscatto prefissata. Questo significa che, per trattenerlo, il Milan dovrà negoziare con il club inglese al termine della stagione. Non sarà una trattativa semplice, visto il costo elevato del cartellino e l’attenzione del Chelsea nel gestire le proprie cessioni. Geoffrey Moncada, intervistato da Sportmediaset, ha lasciato aperta la porta a un possibile accordo: “Dipende da noi e da lui. C’è sempre una possibilità. Col Chelsea abbiamo un bel rapporto, vedremo in estate”. Parole che trasmettono fiducia, pur senza sbilanciarsi. Molto dipenderà dalle prestazioni di Joao Felix nei prossimi mesi, ma la volontà del Milan di provare a trattenerlo sembra esserci.

