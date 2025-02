Pellegatti sul suo canale YouTube lancia l’indiscrezione. Al Milan piace un obbiettivo dell’Inter

Il noto milanologo si sbilancia su di un nome importante per il mercato di giugno. Dopo l’arrivo di ben cinque nuovi giocatori ora il Milan lavora per giugno.

Il Milan ha concluso il mercato invernale con un colpo di scena, rinforzando la rosa nelle ultime ore della sessione. Dopo settimane di attesa e trattative sottotraccia, il club rossonero ha deciso di intervenire per risolvere le lacune evidenziate nella prima parte di stagione. L’allenatore Sérgio Conceição, arrivato per raddrizzare la stagione, aveva espresso la necessità di rinforzi mirati per affrontare al meglio la seconda parte del campionato e le sfide europee. I dirigenti hanno lavorato con discrezione, riuscendo a chiudere operazioni strategiche senza compromettere il bilancio ed il tecnico ha già iniziato a goderseli. L’attenzione ora si sposta sul campo, dove i nuovi acquisti dovranno dimostrare il loro valore.

Gimenez farà la differenza

L’attacco è stato uno dei reparti su cui il Milan ha puntato maggiormente per rilanciarsi. La squadra aveva bisogno di alternative valide per dare maggiore incisività alla manovra offensiva, spesso apparsa prevedibile e poco efficace contro difese chiuse. In questo contesto, Carlo Pellegatti, giornalista da sempre vicino alle vicende rossonere, ha analizzato il mercato con parole cariche di entusiasmo. Nel suo ultimo intervento, ha sottolineato come l’innesto di Santiago Gimenez possa fare la differenza non solo in campionato, ma anche in Europa. L’idea di investire su giovani talenti per costruire un progetto vincente a lungo termine sembra essere la linea adottata dalla società, che vuole tornare ai vertici del calcio italiano e internazionale.

Pellegatti fa un nome conteso

Nel corso del suo discorso, Pellegatti ha accennato anche a un possibile futuro acquisto per il Milan. Oltre a Gimenez, il club potrebbe puntare su un altro giovane attaccante per la prossima stagione: si tratta di un altro Santiago: Santiago Castro del Bologna. Il nome parrebbe circolare da tempo negli ambienti rossoneri e da tempo anche l’Inter è interessata al giovane talento argentino. Castro, centravanti argentino di appena 20 anni, si è già messo in luce con prestazioni convincenti. L’idea di affiancare un profilo giovane, duttile ma già pronto per il grande salto potrebbe rivelarsi vincente, garantendo solidità all’attacco rossonero per le prossime stagioni.

