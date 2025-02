“Nessun’altra squadra che il Milan”, il nuovo acquisto fa già sognare i tifosi: parole chiare e un messaggio forte all’ambiente

“Nessun’altra squadra che il Milan”, il nuovo acquisto fa già sognare i tifosi. L’obiettivo che si è posto è altissimo, le sue parole.

Il Milan, dopo aver battuto la Roma e conquistato l’accesso alla semifinale di Coppa Italia, celebra i suoi nuovi acquisti, con un occhio di riguardo per Gimenez e Joao Félix. In occasione del terzo gol, San Siro è stato illuminato da un assist del messicano e un tocco morbido in pallonetto del portoghese. Tuttavia, in queste ore è emerso un retroscena incredibile: Joao Félix avrebbe potuto essere un giocatore dell’Inter in questo mercato. Un retroscena condito da dettagli che rende ancora meglio la portata del colpo messo a segno dai rossoneri.

L’inizio di un nuovo Milan: la Coppa Italia segna un nuovo inizio

Il Milan, grazie ai nuovi acquisti, ha subito mostrato un’anima diversa, più solida, compatta e tremendamente efficace in zona gol. Il cambio di passo è evidente e fa ben sperare i tifosi per il prosieguo della stagione, con una squadra che sembra finalmente aver trovato il giusto equilibrio. Oggi, inoltre, si sono presentati in conferenza stampa gli altri due acquisti rossoneri: Sottil e Bondo, pronti a dare il loro contributo. L’entusiasmo intorno alla squadra cresce, e i tifosi sono fiduciosi che il Milan possa raggiungere traguardi importanti con il nuovo corso.

"Nessun'altra squadra che il Milan", il nuovo acquisto fa già sognare i tifosi

Warren Bondo, nella conferenza stampa di presentazione, ha spiegato alcuni retroscena che lo hanno visto approdare al Milan e al contempo ha già lanciato un messaggio d’intenti forte e chiaro a tutto l’ambiente. Il giocatore, ex Monza, ha affermato che “quando il Milan mi ha chiamato lunedì, io ero contento: aspettavo solo questo. Ci hanno giocato grandi giocatori: Nesta, che ho avuto come allenatore, Ronaldinho, Pato, Ibrahimovic, Seedorf, che a me piace tanto. Voglio ringraziare il Monza, Galliani era come un padre con me; quando il Milan mi ha chiamato, mi ha subito lasciato andare. Lo ringrazio”. Ha proseguito sottolineando il ruolo centrale nella trattativa di Adriano Galliani: “Mi ha detto che non mi avrebbe lasciato andare per nessuna squadra, tranne per il Milan”. Ha concluso poi ponendosi obiettivi molti ambiziosi per sé stesso e la squadra: “Vincere tutte le partite: campionato, Coppa Italia, Champions. Il nostro obiettivo è andare in Champions e vincere un trofeo”.

