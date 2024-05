Theo Hernandez, secondo quanto riferito da Mundo Deportivo avrebbe dato il suo benestare al Bayern Monaco.

Il mondo rossonero è scosso, sul campo e soprattutto fuori. La gara di ieri a San Siro è stato lo specchio desolante di uno scollamento tra il pubblico di fede milanista e questa proprietà e, di riflesso, anche con la squadra. Le tensioni in merito al futuro del Club, in particolar modo in riferimento al nome del nuovo tecnico sono palpabili. Tensioni che potrebbero acuirsi con la cessione di un big della rosa, seppur a cifre che nel caso non sarebbe basse. L’ultima indiscrezione, in arrivo dalla Spagna e firmata Mundo Deportivo, riguarda il futuro di Theo Hernandez che potrebbe essere distante da Milano e dal Milan.

Theo Hernandez

Si al Bayern Monaco

L’indiscrezione che rimbalza dalla Spagna, a firma Mundo Deportivo, ha senza dubbio del clamoroso. Theo Hernandez avrebbe ceduto alle lusinghe del Bayern Monaco e dato il suo benestare all’eventuale trasferimento in Baviera. Il contratto del francese scade nel 2026, vero che le operazioni per il suo rinnovo sono già in atto da settimane ma, qualora non si addivenisse a nulla di concreto in tal senso, l’ipotesi addio già nella prossima sessione di mercato è più probabile che mai.

L’intreccio internazionale

L’approdo di Theo al Bayern Monaco è in qualche modo vincolato all’addio di Alphonso Davies al club tedesco, direzione Real Madrid. I ‘Blancos‘ sarebbero prontii a pagarlo circa 50 milioni di euro. L’accordo, va ricordato, tra Milan e Bayern Monaco non c’è e qualora la trattativa decollasse il Club di Via Aldo Rossi richiederebbe una cifra molto alta per liberarsi del francese, presumibilmente dai 70 milioni a salire.

L’articolo Milan, Theo ha detto sì al Bayern Monaco: lo scrivono in Spagna proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG