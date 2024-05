Thiago Motta appare essere molto vicino alla Juventus ma Fabio Caressa svela che le cose potrebbero cambiare, e molto. Milan alla finestra.

La panchina del Milan è sempre più un rebus, quasi come fosse un cubo di Rubik: cambiano sempre le facce ma non si arriva vai alla conclusione. Nelle ultime ore infatti sono stati accostati al Milan diversi nomi, alcuni di essi anche diversi tra loro per caratteristiche e intendimenti di gioco. Tra tutti spicca anche il nome di Thiago Motta, autore di una stagione formidabile con il Bologna. L’ex Inter sarebbe però molto vicino a prendere il posto di Allegri alla Juventus ma, secondo quanto riferito da Fabio Caressa, non sono da escludere incredibili stravolgimenti di fronte.

Thiago Motta

Thiago Motta promesso alla Juve?

Da giorni si vocifera che Thiago Motta sia vicino a legarsi professionalmente con al Juve, dove prendere il posto di Allegri sempre più ai margini del progetto bianconero. Il Milan, da canto suo, ha tentato un timido approccio con il tecnico del Bologna, sperando di riuscire a strapparlo alla concorrenza. Sul tema ne ha parlato Fabio Caressa a Sky Calcio Club‘ svelando un retroscena molto importante: “C’è la possibilità che Thiago Motta sia il nuovo allenatore della Juventus anche se, quello che risulta a me ed anche alla nostra squadra mercato, non c’è più la certezza di prima. Da parte di Thiago Motta, mi giunge notizia, che non ci sia più la certezza, prende forse un pò di tempo”.

Thiago Motta al Milan?

L’ipotesi Milan non è da scartare a priori, in quanto il futuro del tecnico del Bologna appare ancora tutto da scrivere. Fabio Caressa ha però aggiunto che “potrebbero essere tornate delle voci da Parigi, perché se Luis Enrique, nonostante abbia fatto un’ottima stagione, non dovesse arrivare in finale di Champions League e vincerla potrebbe esserci un altro cambio“. Un velo di mistero di fatto attorno al futuro di Thiago Motta, nel quale potrebbe inserirsi il Milan. Lo stesso Caressa conclude affermando che “se prima eravamo certi al 100% – che andasse alla Juventus – , adesso c’è meno certezza”

