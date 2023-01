Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato dopo l’eliminazione dei rossoneri dalla Coppa Italia contro il Torino

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato a Mediaset.

PAROLE – «Siamo delusi, ma abbiamo la fortuna di avere altre tre competizioni e che fra tre giorni si gioca. Ora dovremo analizzare cosa non è andato in questa partita, che è stata decisa da un episodio mentre eravamo tutti in avanti. Ora mettiamo un punto e ripartiamo alla grande. Se non ci fosse stata l’espulsione sarebbe stata una partita diversa, magari più semplice dal punto di vista del gioco perché loro si sono abbassati e noi abbiamo avuto difficoltà a gestire il palleggio. Avevamo approcciato bene la partita, dopo l’espulsione è cambiato tutto. Siamo delusi, ma ora dobbiamo ripartire. Il Toro è una squadra molto fisica che corre tutta la partita, bisogna stare tante volte al passo ma noi siamo il Milan e non dobbiamo avere problemi mentali e fisici. Dovevamo vincere e giocare non dico con più leggerezza ma sicuramente con più personalità».

