Milik batte Vlahovic: Allegri punta sul polacco per Juve Napoli. Il bomber serbo va in panchina, chance da ex per Arek

Sarà Milik a guidare l’attacco della Juve contro il Napoli. Allegri, infatti, ha scelto di puntare sul polacco dall’inizio, lasciando in panchina Vlahovic che nelle ultime partite ha fatto fatica.

Per il polacco si tratta di una sfida da ex, visto il suo passato in azzurro. Dietro a Milik agirà Soulé con Chiesa e Di Maria inizialmente in panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVE NAPOLI

