Milinkovic Savic Inter, c’è un principio d’accordo. Ecco cosa manca per l’affondo del club nerazzurro al serbo

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’Inter avrebbe già trovato un principio di accordo con Milinkovic e il suo entourage. Un’intesa che prevederebbe un trattamento da top, della durata di almeno 4 anni.

Tuttavia, nonostante queste basi, l’Inter non si è ancora mosso con il club biancoceleste. Il primo è la richiesta da non meno di 40/50 milioni di euro che Lotito continua a fare per il cartellino, nonostante la scadenza al 30 giugno 2024. Il secondo è la sensazione che Frattesi sia oggi più utile alla squadra e quindi prioritario.

L’articolo Milinkovic Savic Inter, c’è un principio d’accordo. Ecco cosa manca per l’affondo proviene da Inter News 24.

