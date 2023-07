Milinkovic-Savic Juve, rimandato ancora una volta il colpo per il centrocampo? Un’idea si fa sempre più forte per il serbo

Anche questa estate potrebbe non essere quella giusta per vedere Milinkovic-Savic vestire la maglia della Juventus. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport, che svela anche l’idea che circola negli ambienti alti della Torino bianconera.

Il contratto in scadenza nell’estate del 2024, infatti, rende il serbo una vera e propria occasione a parametro zero in vista del prossimo anno.

