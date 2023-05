Milinkovic Savic Juve, si apre uno spiraglio: la mossa della Lazio e gli ultimi sviluppi sul futuro del centrocampista serbo

Per la Juve si apre uno spiraglio in chiave mercato per il sogno Milinkovic Savic. Come spiegato da Calciomercato.com, infatti, i bianconeri stanno continuando a seguire con interesse gli sviluppi sul futuro del serbo.

E la Lazio, allo stato attuale, sembrerebbe non voler chiedere più cifre folli per lasciare andare il centrocampista. La Juve, a condizioni favorevoli, potrebbe farsi avanti.

