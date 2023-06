L’ex attaccante dell’Inter Diego Alberto Milito a margine della partita organizzata da Serie A Operazione Nostalgia ha detto la sua sui nerazzurri.

Sportitalia ha intervistato Diego Milito che ha commentato la stagione dell’Inter. “Credo che l’Inter abbia fatto una grandissima stagione: grande percorso in Champions e in Coppa Italia”.

Champions League

“Anche in campionato si è ripresa bene negli ultimi mesi, ma il percorso in Champions League è stato straordinario. Arrivare in finale è sempre difficile ed è un traguardo importante, peccato che non sia riuscito a portare la coppa a Milano. Ha giocato una grande finale, un ottima gara e meritava qualcosa di più, lo abbiamo visto tutti. Gli è mancato davvero poco. Penso che se questi sono i presupposti, i nerazzurri faranno un’altra grande stagione”.

