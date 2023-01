Sono queste le parole dell’ex giocatore Lorenzo Minotti, su Rafael Leao, così parla a Sky Calcio, ecco cosa dice anche sul Milan.

L’ex giocatore Lorenzo Minotti, parla così a Sky Calcio, l’ex calciatore parla così di Rafael Leao e del Milan: “Leao è devastante, ha una facilità di corsa quando punta l’avversario e una forza che ricorda i più grandi. Deve trovare continuità, mi auguro che vivendo il Mondiale qualcosa gli sia scattato in testa per capire come si diventa campioni“.

Ecco le parole di Paolo Di Canio, così a Sky Calcio Club su Bennacer e Tonali: “Tonali e Bennacer sono diventati una coppia perfetta. Non sono altissimi ma hanno un passo rapido. Tonali sradica palla e fa ripartire l’azione. Hanno grande qualità e grande capacità di alternarsi negli inserimenti“.

