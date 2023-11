Miranda Milan, trattativa in corso col Betis: cosa manca per la fumata bianca che porterebbe a Milano lo spagnolo

Sky Sport ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda la trattativa in corso tra Betis e Milan per il trasferimento in rossonero di Juan Miranda.

Il club spagnolo sa che lo perderà a zero e potrebbe facilitarne l’uscita. Al momento non c’è l’accordo tra i due club, con i rossoneri che non vorrebbero andare oltre i 5 milioni di euro. Altrimenti rimanderebbero il suo arrivo alla prossima estate.

