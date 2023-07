Fabio Miretti parla così della sua Juve: le dichiarazioni del centrocampista per i 100 anni degli Agnelli alla guida del club

Fabio Miretti, tramite i canali ufficiali della Juventus, ha così parlato in occasione dell’anniversario dei 100 anni della famiglia Agnelli alla guida del club.

LE PAROLE – «Un bimbo di otto anni entra a Vinovo per la prima volta e indossa il bianco e il nero, poi lo indossa per un altro anno e un altro anno ancora. Sino ad arrivare alla Seconda Squadra e poi, incredibilmente, all’ora di pranzo di una domenica di marzo quel bimbo scende in campo da titolare all’Allianz Stadium con indosso sempre quei colori, ma la maglia è quella della Prima Squadra. Ecco, la Juventus per me è tutto questo meraviglioso viaggio, il sogno di un bambino di otto anni che ora vivo ad occhi aperti».

