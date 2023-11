Mkhitaryan: «L’unica cosa che conta è vincere con la Juve». Il messaggio verso il derby d’Italia del 26 novembre

Mkhitaryan a Sky Sport ha lanciato un messaggio alla Juve in vista del derby d’Italia contro l’Inter del 26 novembre.

MKHITARYAN – «Quando torneranno dalle nazionali inizieremo a pensare alla partita contro la Juve. La sosta è lunga, non c’è fretta di pensare alla partita, c’è ancora tempo per analizzare come giocare e cosa fare. L’unica cosa che conta è che dobbiamo vincerla. Scudetto? Passo dopo passo, facciamo il nostro percorso. Siamo sereni, siamo primi ma non perdiamo la testa. Ci sono 26 partite da giocare. Dobbiamo continuar il nostro percorso e lavoro».

