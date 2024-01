Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, parla della Juve in ottica lotta Scudetto: le dichiarazioni dell’armeno

Alla Gazzetta dello Sport, Henrikh Mkhitaryan ha parlato della lotta Scudetto tra Inter e Juve.

LE PAROLE – «Lo scudetto e’ una corsa a tappe in cui si gioca sempre contro squadre diverse, non solo contro la Juve. Sta lì la differenza, nella costanza in ogni sfida settimana dopo settimana. L’obiettivo per noi è chiaro, sin dall’inizio: è la seconda stella. La loro e’ una strategia, vogliono mettere pressione su noi e il Milan, ma anche loro puntano al titolo: ognuno fa il suo gioco e vedremo alla fine…».

