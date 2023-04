Domani nel lunch match il Milan Femminile affronterà l’Inter nel derby. Ecco la situazione dell’infermeria rossonera in vista del match

Non ci saranno Asllani (problema muscolare in Nazionale), Mesjasz (fastidio alla gamba), Arnadottir (non ha ancora recuperato dall’infortunio alla spalla), Guagni (anche lei non ha recuperato). Torna invece Grimshaw

