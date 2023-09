MN24 – Infortunati Milan: le condizioni UFFICIALI di Maignan e Loftus-Cheek, usciti dal campo contro il Newcastle

Il Milan ha dovuto assistere all’uscita dal campo per problemi fisici sia di Mike Maignan sia di Ruben Loftus-Cheek nel match pareggiato 0-0 contro il Newcastle all’esordio in Champions League.

Come appreso da Milannews24, per Maignan si tratta di un risentimento al flessore sinistro, mentre per Loftus-Cheek solamente crampi.

The post MN24 – Infortunati Milan: le condizioni UFFICIALI di Maignan e Loftus-Cheek appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG