Luciano Moggi spiazza tutti con le sue dichiarazioni su Del Piero: l’ex dirigente bianconero ne ha parlato in questo modo

Luciano Moggi ha parlato a Radio Radio del possibile ritorno di Del Piero alla Juve.

LE PAROLE – «A Del Piero dico che i ruoli dirigenziali è meglio vengano svolti dai professionisti. Dirigere una società sportiva ora è come dirigere una grande azienda, ci sono i bilanci, si frequentano i tribunali e cose del genere. Con tutto il rispetto che ho per Del Piero, le icone sono fondamentali per mantenere il rapporto coi tifosi».

