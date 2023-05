Mondiale U20, tutti i convocati e gli impegni per i giocatori della Juventus Next Gen: i dettagli nel comunicato

La Juventus, tramite un comunicato ufficiale, ha comunicato i giocatori della Next Gen convocati e i rispettivi impegni al Mondiale U20 che partirà a giorni.

IL COMUNICATO – Partiamo dall’appuntamento più importante: il Mondiale Under 20. Si giocherà in Argentina e saranno quattro i bianconeri convocati per questa avventura, con tre differenti Selezioni.

Matias Soulé Malvano lo giocherà in casa con l’Albiceleste e le prime tre sfide – quelle della fase a gironi – lo vedranno impegnato contro Uzbekistan (20 maggio, ore 23:00), Guatemala (23 maggio, ore 23:00) e Nuova Zelanda (26 maggio, ore 23:00).

Vestiranno la maglia dell’Italia, invece, Riccardo Turicchia e Filippo Fiumanò, quest’ultimo ha giocato questa stagione in prestito all’Aquila Montevarchi. La Nazionale italiana Under 20 se la vedrà nel girone con Brasile (21 maggio, ore 23:00), Nigeria (24 maggio, ore 20:00) e Repubblica Dominicana (27 maggio, ore 20:00).

L’ultimo bianconero che parteciperà alla rassegna iridata in Argentina con la sua Nazionale sarà Felix Nzouango Bikien. Il difensore classe 2003 vestirà la maglia della Francia e affronterà, in sequenza, Corea del Sud (22 maggio, ore 20:00), Gambia (25 maggio, ore 20:00) e Honduras (28 maggio, ore 23:00).

The post Mondiale U20, convocati e impegni per i giocatori della Juventus Next Gen appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG