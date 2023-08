Luca Cordero di Montezemolo, noto tifoso della Juve, ha parlato del possibile approdo in bianconero di Romelu Lukaku

Intervistato dal Quotidiano Sportivo, l’ex presidente della Ferrari e noto tifoso della Juve, Luca Cordero di Montezemolo si è espresso così sul possibile arrivo in bianconero di Romelu Lukaku. La sua opinione sull’attaccante ex Inter.

LE PAROLE – «Lukaku alla Juventus? Non lo vorrei neanche in foto, ha pure fatto perdere la Champions all’Inter. Leclerc invece certamente lo confermerei, è bravo e non credo siano liberi piloti più forti di lui. Ma nel presente chi guida la Rossa è l’ultimo dei problemi».

