Inter di ferro negli esordi a San Siro: il Monza non ha mai vinto negli ultimi tre esordi stagionali

Fare risultato a San Siro, statistiche alla mano, sarà complicato per il Monza di Palladino, reduce da tre mancati successi nelle ultime tre partenze stagionali.

L’Inter è rimasta imbattuta negli ultimi 10 campionati alla prima partita casalinga stagionale; (8V, 2N); l’ultima sconfitta risale al 2012 con Andrea Stramaccioni in panchina (1-3 contro la Roma). Nelle ultime tre stagioni tra Serie A e Serie B il Monza non ha mai vinto alla prima stagionale in campionato: 0-0 nel 2020/21 vs SPAL, 0-0 vs Reggina nel 2021/22 e 1-2 vs Torino nel 2022/23.

L’articolo Monza, come sono andati gli ultimi tre esordi stagionali dei brianzoli proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG