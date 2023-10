Le parole di Adriano Galliani, dirigente del Monza, sull’interesse di Juve ed Inter per Colpani. Tutti i dettagli

Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato ai microfoni di JuventusNews24.

LE PAROLE – «Se ho già parlato con Inter e Juve di Colpani? Mai parlato di Colpani con nessuno. Gli abbiamo prolungato il contratto per cinque anni: leggo di prenotazioni, ma non ne abbiamo parlato con nessuno. Giuro su Dio che non ne ho parlato con nessuno e soprattutto adesso da senatore devo stare attento ai giuramenti».

