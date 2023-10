Il Monza è in vendita Arriva la risposta del club brianzolo alle ultime indiscrezioni in merito al futuro del club

Tramite l’Ansa, il Monza ha smentito le voci su una possibile cessione della società.

IL COMUNICATO – Fininvest smentisce le voci di una vendita del Monza calcio ad un fondo giapponese, pubblicata su Repubblica.it. ‘Si tratta di notizia assolutamente falsa e completamente destituita di qualsiasi fondamento – dice un portavoce di Fininvest – Non c’è alcun dialogo in corso con una controparte giapponese, non è stata ultimata nessuna due diligence, non è stata posta nessuna base per una trattativa”. Fonti vicine al gruppo osservano poi che la notizia ‘esce in coincidenza con le elezioni suppletive al Senato’ nel collegio di Monza e della Brianza dove era stato eletto Silvio Berlusconi e per il quale è candidato anche per il centrodestra Adriano Galliani, che si svolgeranno domenica e lunedì.

