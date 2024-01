Il giornalista Fabrizio Biasin è tornato a parlare della straripante vittoria dell’Inter in casa del Monza, con un focus particolare

In onda su Zazoom.it, Fabrizio Biasin torna sulla vittoria dell’Inter in casa del Monza nella 20^ giornata di Serie A, concentrandosi su un particolare sfuggito a molti.

MONZA INTER – «In questo momento ci sono due squadre che giocano a calcio a un livello superiore. L’Inter secondo me gioca il calcio migliore. Il fatto che si riduca tutto a questioni arbitrali per me è assolutamente riduttivo. Anche nella giornata di ieri ho sentito parlare tanto di moviola, VAR, Rocchi, atteggiamenti arbitrali. Nessuno però che ha fatto vedere i 21 passaggi per il gol di Lautaro Martinez in Monza-Inter che secondo me è la cosa più bella del weekend»

