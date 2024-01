Il Ninho Maravilla gioca ed incide molto poco ma non pensa ad andar via da Milano in questa sessione di mercato.

L’Inter almeno pubblicamente continua a confermare che il mercato in entrata per questo mese di gennaio è chiuso ma i giornali sportivi italiani continuano a rilanciare rumours di mercato che ritengono possibile l’arrivo di un altro attaccante.

Lo stato d’animo

L’Alexis Sanchez 2.0 è più maturo oltre ad essere inevitabilmente meno giovane: il cileno rispetto alla prima avventura nerazzurra è meno esuberante nelle dichiarazioni, si ricordi l’intervista dopo il goal nella SuperCoppa di 2 anni fa. L’ex Marsiglia sapeva e sa benissimo di essere la quarta punta in organico e per questo non protesta; tuttavia non può essere certamente felice del suo minutaggio. In Serie A ha collezionato solo 8 presenze di cui 1 sola dal primo minuto, è molto difficile scalzare Thuram e Lautaro Martinez.

Alexis Sanchez

Indiscrezioni di mercato

Sanchez nella passata stagione ha fatto benissimo in Francia e pensa di poter dire ancora la sua in Europa ed all’Inter ma se anche in SuperCoppa sarà impiegato col contagocce potrebbe anche pensare di chiedere la cessione. Tuttosport sostiene che i club sauditi continuano a fargli offerte ma lui al momento non ci sente; nel caso in cui le cose cambino entro fine mercato l’Inter riporterebbe indietro Valentin Carboni che sta trascorrendo una stagione in prestito al Monza.

