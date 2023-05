La reazione di Armando Izzo dopo la condanna: «Sicuro che verrà dimostrata la mia assoluta estraneità all’ambiente criminale»

Armando Izzo ha affidato ai social lo sfogo dopo la decisione del Tribunale di Napoli di condannare il difensore del Monza a cinque anni per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva. Di seguito le sue parole su Instagram.

«Sono molto deluso dalla sentenza di primo grado. Sono stato assolto per non aver commesso il fatto nella partita Avellino-Reggina del 25 maggio 2014 ma vengo accusato di aver combinato la partita Modena-Avellino del 17 maggio 2014, una partita che non ho neanche giocato. Leggerò le motivazioni con i miei avvocati e presenteremo appello. Credo nella giustizia e sono sicuro che verrà dimostrata la mia assoluta estraneità all’ambiente criminale. Ringrazio AC Monza e la mia famiglia, che mi sono sempre vicini. Non smetto di combattere!»

