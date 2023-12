All’U-Power Stadium, il match valido per la 14esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Monza e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All’U-Power Stadium, Monza e Juve si affrontano nel match valido per la quattordicesima giornata di campionato della Serie A 2023/2024.

Monza-Juve 0-1: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Monza Juve.

5′ Si inserisce McKennie – Colpo di testa dell’americano su una punizione dalla lunga distanza di Nicolussi Caviglia. Tentativo troppo morbido, pallone spizzato sul quale interviene e allontana la difesa lombarda.

9′ Rigore per la Juve – Lancio lungo di Kostic, Cambiaso prende posizione su Kyruakopoulos che lo atterra con una vistosa trattenuta. Calcio di rigore secondo Fabbri.

11′ Rigore sbagliato Vlahovic – Vlahovic va basso a destra, Di Gregorio intuisce e para. Sulla ribattuta ancora il portiere del Monza dice no al serbo.

12′ Gol Rabiot – Ma un minuto dopo la Juventus passa comunque in vantaggio. Dalla bandierina Nicolussi Caviglia trova Rabiot: colpo di testa imperioso, fulminato Di Gregorio.

15′ Prima Kyriakopoulos, poi Gagliardini – Svirgola Birindelli dal limite ma diventa un assist per Kyriakopoulos. Finta, poi tiro-cross che scavalca Szczesny ma sul secondo palo Gagliardini centra solo l’esterno della rete.

20′ Cross di McKennie, ci pensa Caldirola – Cambiaso scappa via a destra, ma non crossa e affida il pallone a rimorchio a McKennie. Sbaglia però l’americano, scodellando in area dove però non c’è nessuno. Comodo l’intervento di Caldirola.

25′ Tiro Colpani – Batti e ribatti al limite dell’area della Juve con Ciurria, il pallone arriva a Colpani che calcia di prima intenzione non trovando la porta. Ma c’è una deviazione, calcio d’angolo. Dalla bandierina, poi, la difesa bianconera neutralizza la traiettoria di Colpani.

26′ Tiro Chiesa – Se la costruisce lui, molto bene, ma dà troppa potenza e poca precisione: pallone alle stelle.

Migliore in campo: a fine partita

Monza-Juve 0-1: risultato e tabellino

Rete: 12′ Rabiot

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Machin, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Ciurria, Colpani. All. Palladino. A disp. Lamanna, Sorrentino, Gori, Akpa Akpro, Colombo, Carboni F., De Almeida, Bettella, Carboni V., Maric, Bondo, Carboni A., Cittadini, Mota

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri. A disp. Perin, Pinsoglio, Danilo, Huijsen, Rugani, Locatelli, Miretti, Nonge, Milik, Yildiz, Iling-Junior., Kean

Arbitro: Fabbri di Ravenna

