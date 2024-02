Monza Milan continua sui social: il VIDEO ironico dei brianzoli sulla sconfitta dei rossoneri in campionato

Dopo la sconfitta per 4-2 contro il Monza, il club brianzolo ha ripreso alcuni commenti che davano per sfavorita la squadra contro il Milan dopo il trionfo per 4-2. Un video che è andato subito virale scatenando forte discussione tra i tifosi.

L’admin del club continua la discussione nei commenti: «Chiedete scusa ai ragazzi».

The post Monza Milan continua sui social: il VIDEO ironico dei brianzoli sulla sconfitta dei rossoneri appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG