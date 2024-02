Monza Milan, i giornali in coro: «È lui il migliore nella serataccia dell’U-Power». Voti e pagelle dei quotidiani

I giornali concordano sul fatto che sia stato Christian Pulisic il migliore in campo tra le fila rossonere nella sfida di ieri tra Monza e Milan, gara terminata 4-2 in favore dei padroni di casa.

Prestazione da 7 per Tuttosport, mezzo voto in più per il Corriere dello Sport e la Gazzetta dello Sport. Per l’americano assist per il gol di Giroud e capolavoro balistico che è valso il momentaneo 2-2.

