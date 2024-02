Monza Milan, la moviola dei giornali: «Manca questo calcio di rigore su Theo Hernandez, male Colombo». Le pagelle

Il Milan torna dalla trasferta di Monza con 0 punti e una sconfitta molto dolorosa. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sugli episodi da moviola della sfida dell’U-Power Stadium.

Non felicissima la partita di Colombo, che si perde un rigore (nell’occasione dell’infortunio di Di Gregorio, Carboni trattiene Theo Hernandez a due mani, in ritardo e da dietro) e il rosso a Jovic (in questo caso il direttore di gara viene salvato dal VAR, che lo richiama all’OFR).

